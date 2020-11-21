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11:05   21 Ноября 2020
Политика

Сергей Шойгу встретился в Ереване с премьер-министром Армении

Сергей Шойгу встретился в Ереване с премьер-министром Армении

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проводит встречу с премьером Армении Николом Пашиняном. Руководитель оборонного ведомства России прибыл в Ереван 21 ноября.

Участником переговоров также стал министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Шойгу сообщил о работе миротворцев в Нагорном Карабахе, а также о решении задач по гуманитарной помощи.

Никол Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в НКР. Он обсудил с участниками встречи поддержание режима прекращения боевых действий в зоне конфликта, рассказала пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.

В этот же день в Ереван прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Целью его визита так же является обсуждение ситуации в Карабахе.

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