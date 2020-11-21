Российские медики выявили 24 822 новых случая коронавируса за сутки

Представители оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции 21 ноября сообщили, что за последние сутки в России зафиксировано 24 822 новых случая COVID-19.

Представители оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции 21 ноября сообщили, что за последние сутки в России зафиксировано 24 822 новых случая COVID-19. Это больше, чем сутки назад, когда зарегистрировали 24 318 заболевших.

Новые случаи коронавируса за сутки зафиксированы медиками в 85 регионах страны, рассказали в оперштабе. Согласно представленным данным, 23,4% из 24 822 пациентов не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, в оперштабе сообщили, что 26 021 человек с ранее выявленным COVID-19 выздоровел.

Впервые новый тип коронавирусной инфекции зафиксировали у жителя китайской провинции Хубэй. Весной ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.