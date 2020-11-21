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10:57   21 Ноября 2020
Общество

Российские медики выявили 24 822 новых случая коронавируса за сутки

Российские медики выявили 24 822 новых случая коронавируса за сутки

Представители оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции 21 ноября сообщили, что за последние сутки в России зафиксировано 24 822 новых случая COVID-19. Это больше, чем сутки назад, когда зарегистрировали  24 318 заболевших.

Новые случаи коронавируса за сутки зафиксированы медиками в 85 регионах страны, рассказали в оперштабе. Согласно представленным данным, 23,4% из 24 822 пациентов не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, в оперштабе сообщили, что 26 021 человек с ранее выявленным COVID-19 выздоровел.

Впервые новый тип коронавирусной инфекции зафиксировали у жителя китайской провинции Хубэй. Весной ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

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#россия #данные #коронавирус #оперштаб

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