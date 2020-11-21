Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах вместе с супругой

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и его супруга Мака Пацация приняли участие во втором туре парламентских выборов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и его супруга Мака Пацация приняли участие во втором туре парламентских выборов, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Гахария пришел на избирательный участок в столичном районе Мтацминда. После голосования он побеседовал с представителями СМИ.

"Все должны почувствовать ответственность и перенести политические процессы в парламент", — сказал премьер журналистам.

Второй тур парламентских выборов проходит в Грузии 21 ноября. По информации местного Центризбиркома, правящая партия страны набрала 48,22% голосов и одержала победу в 13 одномандатных округах. Первый тур голосования состоялся 31 октября.