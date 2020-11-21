Шойгу заявил, что Россия не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване заявил, что российская сторона не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване заявил, что российская сторона не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе.

"Наша главная задача — не допустить кровопролития. Это задача, поставленная перед нами нашим главнокомандующим, и мы, безусловно, намерены ее выполнить", — пояснил Шойгу.

Он также напомнил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе контролируют дорогу, ведущую в Степанакерт, а также Лачинский коридор.

21 ноября в столицу Армении прибыла российская делегация во главе с министрами обороны и иностранных дел РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое предполагает размещение российских миротворцев на линии соприкосновения сторон.