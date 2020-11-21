Вторая колонна МЧС России с гуманитарной помощью выдвинулась в Карабах

Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в Карабах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 21 ноября, в субботу.

Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в Карабах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 21 ноября, в субботу.

Конвой доставит в Степанакерт 345 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, МЧС отправило специальным транспортом строительные материалы для восстановления гражданской инфраструктуры и жилых домов населения. Отмечается, что первая колонна отправилась в Карабах 20 ноября, ей осталось пройти 70 км.

Кроме того, МЧС РФ совместно с представителями республики продолжает оценивать ущерб, нанесенный зданиям в столице НКР, а также городах Мартакерт, Мартуни и Аскеран.