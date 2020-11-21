СК РФ задержал террористов на территории Дагестана

Спецслужбы задержали четырех террористов на территории Дагестана, которые уже отбывали наказание. Расследование уголовного дела продолжается.

Спецслужбы задержали четырех террористов на территории Дагестана, которые уже отбывали наказание. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование уголовного дела в отношении террористической организации. СК задержал четырех злоумышленников, которые отбывали наказание. При этом двое из них были задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после того как срок заключения у них истек.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Также был проведен ряд работ, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников на территории Кабардино-Балкарской Республики, республик Дагестан и Калмыкия. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.