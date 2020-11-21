СК РФ задержал террористов на территории Дагестана
Спецслужбы задержали четырех террористов на территории Дагестана, которые уже отбывали наказание. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование уголовного дела в отношении террористической организации. СК задержал четырех злоумышленников, которые отбывали наказание. При этом двое из них были задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после того как срок заключения у них истек.
Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Также был проведен ряд работ, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников на территории Кабардино-Балкарской Республики, республик Дагестан и Калмыкия. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.