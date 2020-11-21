Лавров прибыл с рабочим визитом в Ереван

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу прибыли в столицу Армении с рабочим визитом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу прибыли в столицу Армении с рабочим визитом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет личную встречу с российской делегацией в Ереване. Об этом кабмин Армении сообщил журналистам ТАСС. В настоящий момент Пашинян проводит личную встречу с Шойгу.

Кабмин Армении сообщил, что они также ожидают прибытия в столицу вице-премьеров Александра Новака, Алексея Оверчука и других представителей российского правительства, в том числе и руководителя МЧС Евгения Зиничева. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская делегация отправится в Ереван и Баку для решения "самых насущных", в том числе гуманитарных проблем Нагорного Карабаха.