Юрист Елисеев назвал слабости ответчиков по многомиллионным искам Пригожина

Игорь Елисеев, защищающий интересы Евгения Пригожина, заявил, что оскорбления не должны оставаться безнаказанными. По его словам, он намерен призвать к ответу Навального.

Игорь Елисеев, защищающий интересы Евгения Пригожина, заявил, что оскорбления не должны оставаться безнаказанными. По его словам, он намерен призвать к ответу Навального.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал новые иски к блогеру Алексею Навальному и его сообщнику из-за оскорбительных высказываний. Его адвокат Игорь Елисеев считает, что авторы лжесвидетельствований должны нести соответствующие наказания, пишет Ytro.ru.

По мнению юриста, проблема заключается в том, что российское правительство стало меньше уделять внимания практике защиты чести и достоинства в стране. Поскольку клевета "карается" лишь административной ответственностью, а не уголовной, как отметил Елисеев. Медийные личности и другие граждане позволяют себе говорить на публику неправдивые вещи.

"Наша задача — научить людей жить по закону. Пока они живут в этом государстве, они должны соблюдать эти законы, и они будут это делать", — подчеркнул адвокат.

Специалист считает, что ответчики, против которых выступает Пригожин, игнорируют судебные процессы, так как у них отсутствуют какие-либо аргументы.

"Мы очень хотим увидеть их на заседании, потому что судьи как раз настроены на законное, справедливое рассмотрение этого дела в присутствии ответчика", — отметил Елисеев.

Адвокат назвал оскорбления, которые регулярно доносятся из уст команды Навального и других нарушителей, выплеском эмоций. По его словам, как блогер, так и его сторонники делают это ради "хайпа и саморекламы".

Ранее пресс-служба компании "Конкорд" раскрыла детали иска Пригожина к Навальному и его стороннику.