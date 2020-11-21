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10:00   21 Ноября 2020
Общество

Юрист Елисеев назвал слабости ответчиков по многомиллионным искам Пригожина

Юрист Елисеев назвал слабости ответчиков по многомиллионным искам Пригожина

Игорь Елисеев, защищающий интересы Евгения Пригожина, заявил, что оскорбления не должны оставаться безнаказанными. По его словам, он намерен призвать к ответу Навального.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал новые иски к блогеру Алексею Навальному и его сообщнику из-за оскорбительных высказываний. Его адвокат Игорь Елисеев считает, что авторы лжесвидетельствований должны нести соответствующие наказания, пишет Ytro.ru.

По мнению юриста, проблема заключается в том, что российское правительство стало меньше уделять внимания практике защиты чести и достоинства в стране. Поскольку клевета "карается" лишь административной ответственностью, а не уголовной, как отметил Елисеев. Медийные личности и другие граждане позволяют себе говорить на публику неправдивые вещи.

"Наша задача — научить людей жить по закону. Пока они живут в этом государстве, они должны соблюдать эти законы, и они будут это делать", — подчеркнул адвокат.

Специалист считает, что ответчики, против которых выступает Пригожин, игнорируют судебные процессы, так как у них отсутствуют какие-либо аргументы.

"Мы очень хотим увидеть их на заседании, потому что судьи как раз настроены на законное, справедливое рассмотрение этого дела в присутствии ответчика", — отметил Елисеев.

Адвокат назвал оскорбления, которые регулярно доносятся из уст команды Навального и других нарушителей, выплеском эмоций. По его словам, как блогер, так и его сторонники делают это ради "хайпа и саморекламы".

Ранее пресс-служба компании "Конкорд" раскрыла детали иска Пригожина к Навальному и его стороннику.

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#елисеев #пригожин #иски

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