Перенджиев рассказал, как Путин наращивал мощь российской армии

Вооруженные силы страны пережили разные вехи развития, но усилия президента РФ Владимира Путина сделали российскую армию одной из самых сильных в мире по итогам 2020 года.

Вооруженные силы страны пережили разные вехи развития, но усилия президента РФ Владимира Путина сделали российскую армию одной из самых сильных в мире по итогам 2020 года.

Успех виден даже в сравнении с событиями годичной давности: вооруженные силы получили на 11% оружия и техники больше, чем в 2019 году, рассказал в беседе с изданием "Экономика сегодня" доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.

Такое стремительное развитие наблюдалось не всегда, отмечает доцент. До прихода к власти Путина было очевидно, что вооружение российской армии состоит из работающих с перебоями, с горем пополам агрегатов. Именно он еще на посту премьер-министра начал подчеркивать важность модернизации вооруженных сил.