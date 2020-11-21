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8:38   21 Ноября 2020
Армия

Перенджиев рассказал, как Путин наращивал мощь российской армии

Перенджиев рассказал, как Путин наращивал мощь российской армии

Вооруженные силы страны пережили разные вехи развития, но усилия президента РФ Владимира Путина сделали российскую армию одной из самых сильных в мире по итогам 2020 года.

Успех виден даже в сравнении с событиями годичной давности: вооруженные силы получили на 11% оружия и техники больше, чем в 2019 году, рассказал в беседе с изданием "Экономика сегодня" доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.

Такое стремительное развитие наблюдалось не всегда, отмечает доцент. До прихода к власти Путина было очевидно, что вооружение российской армии состоит из работающих с перебоями, с горем пополам агрегатов. Именно он еще на посту премьер-министра начал подчеркивать важность модернизации вооруженных сил.

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