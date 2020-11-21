Трамп обвинил американского разработчика вакцины от коронавируса в заговоре

Президент США Дональд Трамп обвинил крупные технологические и фармацевтические компании, а также СМИ в том, что они добивались его поражения на выборах.

Президент США Дональд Трамп обвинил крупные технологические и фармацевтические компании, а также СМИ в том, что они добивались его поражения на выборах.

Крупные фармацевтические компании запустили против Трампа негативную рекламу, на которую потратили миллионы долларов, заявил глава Белого дома. Он отметил, что выиграл на выборах, набрав почти 74 миллиона голосов.

Действующий глава Белого дома подчеркнул, что крупнейший производитель лекарств Pfizer намеренно задержал сообщения об успехе разработки вакцины вместе с немецкой BioNTech. Это было сделано для того, чтобы не увеличивать его шансы на победу.

"Против нас были крупные фармкомпании. СМИ были против нас. Крупные технологические компании были против нас", — заявил Трамп.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Американские СМИ, основываясь на своих расчетах и имеющихся данных, объявили победу демократа Джозефа Байдена.