Путин поручил обеспечить инвалидов и их семьи жильем до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин поручил до 25 декабря представить предложения по увеличению финансирования программы по обеспечению российских инвалидов жильем.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 25 декабря представить предложения по увеличению финансирования программы по обеспечению российских инвалидов жильем.

Предложение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил правительству разработать план мероприятий, нацеленных на завершение к январю 2025 года выполнения субъектами обязательств по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые встали на учет до 2005 года.

Правительство должно представить предложения об увеличении объема финансирования. Ответственный за выполнение поручений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы субъектов.

Президент РФ также поручил кабинету министров включить в нацпроект "Жилье и городская среда" мероприятия, нацеленные на выполнение субъектам РФ данных обязательств.