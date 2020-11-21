Категория "вынужденно безработных" может появиться в России

Законопроект, вводящий категорию "вынужденно безработных", внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ.

Законопроект, вводящий категорию "вынужденно безработных", внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ.

Законопроект, вводящий категорию "вынужденно безработных", претендующих на пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя внесен в Госдуму.

В период пандемии коронавируса из-за ограничений работа большого количества предпринимателей была приостановлена. Отсутствие прибыли стало результатом задержек и невыплат зарплат. В настоящее время по законодательству, граждане, не обеспеченные своим работодателем работой, не являются безработными.

В записке к документу предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных — "вынужденно безработный". В нее будут входить те, кто не обеспечен работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя по причине принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.