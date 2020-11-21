Курящим россиянам планируют помочь расстаться с пагубной привычкой

Россияне уже сейчас могут получить бесплатную врачебную помощь при отказе от курения. Точный порядок действий предлагает установить Минздрав РФ.

Россияне уже сейчас могут получить бесплатную врачебную помощь при отказе от курения. Точный порядок действий предлагает установить Минздрав РФ.

Министерство подготовило проект приказа, который будет обсуждаться до 30 ноября этого года. Согласно документу, курильщикам будут помогать специалист кабинета помощи при отказе от курения или врач общей практики, сообщает "Парламентская газета".

Запись к такому специалисту будет самостоятельной или по направлению от центров здоровья. Врач должен будет определить, какая конкретно требуется помощь: расстаться с привычкой, справиться с синдромом отмены никотина или вылечить последствия. После этого будет назначена тактика лечения, что может включать и посещение психолога, и прием медикаментов.

В случае неэффективности, курильщика могут направить к психиатру или наркологу, а также поместить в стационар под наблюдение врачей.