Немецкий врач убивал пациентов с COVID-19 из "жалости"

Старшего врача клиники в германском городе Эссен подозревают в убийстве двух пациентов с COVID-19. Об этом информирует полицейское управление города на своей странице в Facebook.

Старшего врача клиники в германском городе Эссен подозревают в убийстве двух пациентов с COVID-19. Об этом информирует полицейское управление города на своей странице в Facebook.

Мужчину задержали в минувшую среду. Прокуратура в ходе расследования выяснила, что медик специально вводил тяжелобольным пациентам медикаменты, которые привели к их немедленной смерти.

Умершие мужчины 47 и 50 лет были в критическом состоянии из-за тяжелого течения COVID-19. 44-летний доктор заявил, что хотел положить конец страданиям пациента и родственников.