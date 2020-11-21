Иммунолог назвал условия повторного заражения коронавирусом

Вероятные условия повторного заражения коронавирусом назвал "Вечерней Москве" врач-иммунолог Владимир Болибок.

Вероятные условия повторного заражения коронавирусом назвал "Вечерней Москве" врач-иммунолог Владимир Болибок.

Хоть повторное инфицирование почти исключено, специалисты иногда сталкиваются с подобными случаями.

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — подчеркнул аллерголог.

Бояться очередного заражения, по его словам, не нужно, если конечно человек не испытывает иных проблем со здоровьем. При контакте с вирусом иммунная система уже переболевшего человека срабатывает и не дает заболеть.

"По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — заметил Болибок.

Более того, повторный контакт может даже усилить работу иммунитета, правда человек может с какой-то долей вероятности стать бессимптомным переносчиком коронавируса.