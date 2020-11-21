Песков рассказал историю появления странной игрушки на столе Путина

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на столе президента РФ Владимира Путина появилась странная игрушка.

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на столе президента РФ Владимира Путина появилась странная игрушка.

Сюрреалистичная тканевая фигурка с большим глазом — подарок организаторов саммита, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Подарок из Малайзии прислали заранее, приурочив к началу встречи.

В обычное время страна-организатор АТЭС знакомит участников с своей культурой, национальной кухней, музыкой и традициями, однако в период пандемии Малайзии пришлось ограничиться онлайн-форматом и вот такими небольшими подарками.