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5:26   21 Ноября 2020
Политика

Песков рассказал историю появления странной игрушки на столе Путина

Песков рассказал историю появления странной игрушки на столе Путина

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на столе президента РФ Владимира Путина появилась странная игрушка.

Сюрреалистичная тканевая фигурка с большим глазом — подарок организаторов саммита, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Подарок из Малайзии прислали заранее, приурочив к началу встречи.

В обычное время страна-организатор АТЭС знакомит участников с своей культурой, национальной кухней, музыкой и традициями, однако в период пандемии Малайзии пришлось ограничиться онлайн-форматом и вот такими небольшими подарками.

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#владимир путин #саммит #малайзия

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