4:48 21 Ноября 2020Общество
Онколог назвала незаметный симптом рака легких
Представитель общества изучению рака легких Эми Херст рассказала незаметный симптом смертельной болезни.
Представитель общества изучению рака легких Эми Херст рассказала незаметный симптом смертельной болезни.
Утолщение кончиков пальцев — скрытый, но говорящий признак, заявила она в беседе с Express. Такое явление называется "синдромом барабанных палочек" и может свидетельствовать о других бессимптомных заболеваниях.
К этому определению относится изменение формы ногтя к более изогнутой и смягчение пластины, а также блеск кожи рядом с ногтевым ложем. Специалист отметила, что по неизвестным причинам во время рака легких к пальцам приливает большее количество крови, поэтому при обнаружении этих признаков стоит обратиться к врачу.