Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:48   21 Ноября 2020
Общество

Онколог назвала незаметный симптом рака легких

Онколог назвала незаметный симптом рака легких

Представитель общества изучению рака легких Эми Херст рассказала незаметный симптом смертельной болезни.

Утолщение кончиков пальцев — скрытый, но говорящий признак, заявила она в беседе с Express. Такое явление называется "синдромом барабанных палочек" и может свидетельствовать о других бессимптомных заболеваниях.

К этому определению относится изменение формы ногтя к более изогнутой и смягчение пластины, а также блеск кожи рядом с ногтевым ложем. Специалист отметила, что по неизвестным причинам во время рака легких к пальцам приливает большее количество крови, поэтому при обнаружении этих признаков стоит обратиться к врачу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #медицина #онкология

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров