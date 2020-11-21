Юрист рассказала, как мошенники воруют личные данные россиян через ЕГРН

Мошенники могут узнать личные данные гражданина через выписку ЕГРН, рассказала юрист агентства недвижимости Homeapp Нино Гулбани.

Мошенники могут узнать личные данные гражданина через выписку ЕГРН, рассказала юрист агентства недвижимости Homeapp Нино Гулбани.

Мошенник, сделав запрос на расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости, может узнать паспортные данные и информацию об имеющейся недвижимости, сообщила специалист в беседе с РИА Новости.

Разумеется, в МФЦ такую выписку получить невозможно, если это не делает сам владелец. Однако существуют организации, которые за деньги могут представить информацию просто по адресу и кадастровому номеру, подчеркнула Гулбани.

Эксперт посоветовала периодически узнавать, интересовался ли кто-то вашей недвижимостью. Для этого нужно подать запрос в МФЦ на получение справки о лицах, которые получали соответствующую информацию за какой-либо временной промежуток.