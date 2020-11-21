Посредничество РФ в Хартумском соглашении принесло спокойствие в ЦАР

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада в большом интервью телеканалу RT France рассказал о сотрудничестве его страны с Россией.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада в большом интервью телеканалу RT France рассказал о сотрудничестве его страны с Россией.

Двусторонние отношения между Центральноафриканской Республикой и Россией начались во времена СССР. Взаимоотношения сторон продолжили укрепляться в современной истории.

Нгребада выразил Москва благодарность за политическую и военно-техническую поддержку. Он подчеркнул, что данная помощь помогает развитию ЦАР.

Глава ЦАР заявил, что стороны должны двигаться вперед в экономике и сотрудничестве в других вопросах производства. Он отметил важность торговли, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и сферы энергетики.

Благодаря усилиям России было подписано Хартумское соглашение. Нгребада назвал его лучшем выходом из сложившейся ситуации. Он заявил, что это данное соглашение было только первым шагом в процессе разоружения и демобилизации группировок, но оно уже оказало положительное влияние на безопасность в ЦАР.

Полный текст перевода интервью публикует Федеральное агентство новостей.