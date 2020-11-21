Путин рассказал об отношениях России и США

Президент России Владимир Путин оценил нынешнее состояние отношений между Россией и США, а также прокомментировал вероятность их ухудшения.

Президент России Владимир Путин оценил нынешнее состояние отношений между Россией и США, а также прокомментировал вероятность их ухудшения.

"Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — заявил глава государства в эфире "России-1".

Выборы президента США завершились 3 ноября. Американские СМИ, не дождавшись официального подсчета голосов, поторопились назвать кандидата от Демократической партии Джо Байдена следующим главой Белого дома. Действующий президент страны Дональд Трамп уверен в своей победе и намерен отстаивать это в суде.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти готовы работать с любым главой США. Москва выражает свое полное уважение к выбору американского народа. По его личному мнению, Москве "больше импонировал" тот президент, который бы двигался в сторону возобновления дружественных отношений с Россией.