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2:56   21 Ноября 2020
Политика

Путин рассказал об отношениях России и США

Путин рассказал об отношениях России и США

Президент России Владимир Путин оценил нынешнее состояние отношений между Россией и США, а также прокомментировал вероятность их ухудшения.

"Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — заявил глава государства в эфире "России-1".

Выборы президента США завершились 3 ноября. Американские СМИ, не дождавшись официального подсчета голосов, поторопились назвать кандидата от Демократической партии Джо Байдена следующим главой Белого дома. Действующий президент страны Дональд Трамп уверен в своей победе и намерен отстаивать это в суде.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти готовы работать с любым главой США. Москва выражает свое полное уважение к выбору американского народа. По его личному мнению, Москве "больше импонировал" тот президент, который бы двигался в сторону возобновления дружественных отношений с Россией.

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