Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе — Шойгу

Миротворческий контингент РФ завершил развертывание в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Миротворческий контингент РФ завершил развертывание в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Российский миротворческий контингент в пятницу завершил развертывание на территории Карабаха. Миротворцы приступили к выполнению задач, подчеркнул Шойгу.

Нагорный Карабах и Лачинский коридор, соединяющий регион с Арменией, полностью контролируется российским миротворческим контингентом.

Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе 23 поста. Всего в регион было совершено 250 авиарейсов. Были доставлены 1960 человек и 552 единицы техники.