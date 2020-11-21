Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в Европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Европейской части России установится температура около и выше нормы, информирует РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Европейской части России установится температура около и выше нормы, информирует РИА Новости.

По словам научного руководителя, из-за атлантических воздушных масс в регионе установится температура около и выше нормы. До этого синоптики прогнозировали аномальный холод на юге Европейской России по причине затока холодного воздуха из Средней Азии.

"К середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге — около нормы", — заявил Вильфанд.

В умеренных широтах метеоролог обещает превышение нормы на 2-3 градуса, на азиатской же территории России — на 12-15 градусов.