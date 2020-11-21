Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди старшеклассников

Московские старшеклассники стали вдвое реже заражаться коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Московские старшеклассники стали вдвое реже заражаться коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня порядка 2,5 тысячи групп в детских садах и младших классах остаются на карантине.

"Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших в количестве выявленных коронавирусных больных почти в два раза в силу того, что мы их перевели на дистант, ситуация улучшилась", - заявил Собянин.

Однако положение младших школьников сложнее. Мэр Москвы уточнил, что 2.5 тысячи групп достаточно большой, но не критичный результат для самой системы.

"Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблема, но они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов", - заключил Собянин.

Ранее главный врач московской больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что число заражений коронавирусом в столице может вырасти в период зимних праздников.