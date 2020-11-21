Трамп примет участие в саммите G20

Действующий президент США Дональд Трамп примет участие на саммите "Большой двадцатки".

Действующий президент США Дональд Трамп примет участие на саммите "Большой двадцатки".

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Встреча глав G20 состоится 21-22 ноября. Трамп намерен присутствовать на мероприятии как в первый, так и во второй день.

Саммит "Большой двадцати" председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда пройдет в онлайн формате. Участники встречи обсудят восстановление экономического роста мира после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.