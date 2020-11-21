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0:16   21 Ноября 2020
Политика

Трамп примет участие в саммите G20

Трамп примет участие в саммите G20

Действующий президент США Дональд Трамп примет участие на саммите "Большой двадцатки".

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Встреча глав G20 состоится 21-22 ноября. Трамп намерен присутствовать на мероприятии как в первый, так и во второй день.

Саммит "Большой двадцати" председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда пройдет в онлайн формате. Участники встречи обсудят восстановление экономического роста мира после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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#g20 #трамп #саммит

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