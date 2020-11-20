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23:38   20 Ноября 2020
Политика

Путин назначил Казакова новым руководителем канцелярии президента

Путин назначил Казакова новым руководителем канцелярии президента

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о вступлении Андрея Казакова в должность руководителя президентской канцелярии, указано на интернет-портале правовой информации.

До сегодняшнего дня Казаков Андрей Анатольевич занимал пост замруководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.

В пятницу, 20 ноября Путин поручил повысить Казакова до руководителя канцелярии президента, следует из информации на сайте Кремля.

Ранее "Царьград" передавал, как Путин объяснил, почему отношения России и США нельзя испортить. По словам президента, американо-российские отношения уже испорчены, а значить усугубить их невозможно.

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#путин #политика #президент

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