23:38 20 Ноября 2020Политика
Путин назначил Казакова новым руководителем канцелярии президента
Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о вступлении Андрея Казакова в должность руководителя президентской канцелярии, указано на интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о вступлении Андрея Казакова в должность руководителя президентской канцелярии, указано на интернет-портале правовой информации.
До сегодняшнего дня Казаков Андрей Анатольевич занимал пост замруководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.
В пятницу, 20 ноября Путин поручил повысить Казакова до руководителя канцелярии президента, следует из информации на сайте Кремля.
Ранее "Царьград" передавал, как Путин объяснил, почему отношения России и США нельзя испортить. По словам президента, американо-российские отношения уже испорчены, а значить усугубить их невозможно.