Путин назначил Казакова новым руководителем канцелярии президента

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о вступлении Андрея Казакова в должность руководителя президентской канцелярии, указано на интернет-портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о вступлении Андрея Казакова в должность руководителя президентской канцелярии, указано на интернет-портале правовой информации.

До сегодняшнего дня Казаков Андрей Анатольевич занимал пост замруководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.

В пятницу, 20 ноября Путин поручил повысить Казакова до руководителя канцелярии президента, следует из информации на сайте Кремля.

Ранее "Царьград" передавал, как Путин объяснил, почему отношения России и США нельзя испортить. По словам президента, американо-российские отношения уже испорчены, а значить усугубить их невозможно.