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23:14   20 Ноября 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Общее число умерших с коронавирусом за сутки в Москве достигло 8233.

Оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 информирует, что в российской столице за прошедшие сутки скончались 74 пациента. У всех умерших был получен положительный результат тестов на коронавирус и подтвержден диагноз "пневмония".

Всего в Москве за время пандемии с коронавирусом умерли 8 233 человека.

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#москва #коронавирус #оперштаб

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