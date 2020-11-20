23:14 20 Ноября 2020Общество
Оперштаб: за сутки в Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
Общее число умерших с коронавирусом за сутки в Москве достигло 8233.
Общее число умерших с коронавирусом за сутки в Москве достигло 8233.
Оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 информирует, что в российской столице за прошедшие сутки скончались 74 пациента. У всех умерших был получен положительный результат тестов на коронавирус и подтвержден диагноз "пневмония".
Всего в Москве за время пандемии с коронавирусом умерли 8 233 человека.