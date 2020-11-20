Агдамский район Карабаха официально перешел под контроль Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана на основании трехстороннего соглашения о прекращении огня получили в распоряжение Агдамский район Нагорного Карабаха.

Вооруженные силы Азербайджана на основании трехстороннего соглашения о прекращении огня получили в распоряжение Агдамский район Нагорного Карабаха.

Федеральное агентство новостей сообщает, что соответствующая церемония прошла в городе Агдам 20 ноября. Во время нее командование российских миротворческих сил встретилось с высокопоставленными военными Азербайджана. Российскую сторону представлял генерал-майор Андрей Волков, азербайджанскую — замминистра обороны генерал-лейтенант Карим Валиев.

Стороны обсудили процесс передачи района и все возникшие проблемные вопросы, которые касаются ввода войск. Особое внимание уделено проблеме переселения граждан. Большая часть армян покинула территорию, однако жители нескольких деревень изъявили желание остаться в своих домах.

Валиев заверил, что желающие вернуться в Агдамский район армяне будут в полной безопасности. Их имущество, какое-либо хозяйство или скот изыматься не будут. Он заявил, что ни одна из армянских церквей не будет уничтожена.

Военное руководство Азербайджана высоко оценило вклад российских миротворцев в переговорный процесс. Россия сообщила, что сохраняет нейтралитет, а главная цель Москвы в регионе — это восстановление мира.