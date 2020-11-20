Прошедшим через многие месяцы пыток в Ливии россиянам нужна помощь медиков

Похищенным в Ливии российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану окажут психологическую помощь перед постановочной пресс-конференцией.

Похищенным в Ливии российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану окажут психологическую помощь перед постановочной пресс-конференцией.

Главой Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем было направлено открытое письмо к Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, которых незаконно удерживают в Ливии. Триполитанским "правительством" 22 ноября будет организована большая телевизионная пресс-конференция, в которой примут участие российские социологи, передает ФАН.

Из-за того, что Шугалей и Суэйфан полтора года испытывали тяжелое психологическое давление и физическое насилие, с ними будут работать психиатры-психологи. Россиянам оказывают серьезную медицинскую помощь перед постановочной пресс-конференцией.

"Ответственно вам заявляю, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы освободить вас из ливийского заключения. Есть много свидетельств о вашем достойном и мужественном поведении в тюрьме. Прошу вас на время этой пресс-конференции отложить свои принципы, сказать все, что требуют", — обратился к социологам Малькевич.

Он также добавил, что все сказанное на пресс-конференции не будет иметь никакого значения. Малькевич попросил Шугалея и Суэйфана сделать все, чтобы сохранить свои жизни.