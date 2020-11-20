21:35 20 Ноября 2020Общество
Собянин заявил, что распространение коронавируса в Москве контролируется
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве контролируема и управляема.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве контролируема и управляема.
Градоначальник подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве управляется и контролируется, а среди старшеклассников в Москве обстановка с распространением коронавируса стала стабильной, передает телеканал "Россия-1".
"В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, как президент сказал, она контролируется, управляемая", — заявил мэр Москвы.
Собянин подчеркнул, что принимаемые меры позволяют сглаживать ситуацию. По его словам, за последние пять дней никакого серьезного всплеска заболеваний не произошло.