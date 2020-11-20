Суд отклонил жалобу экс-губернатора Фургала по делу об убийстве Зори

Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийства в 2004 году.

Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийства в 2004 году.

Жалоба бывшего чиновника по делу об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году была повторно рассмотрена судом и оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба Басманного суда.

Судебная инстанция посчитала правомерными принятые ранее решения. Сторона защиты экс-губернатора Фургала намерена подать жалобу еще раз. Напомним, что адвокаты бывшего чиновника посчитали незаконной отмену постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году и попытались обжаловать результат судебного процесса.