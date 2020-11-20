Блокадница оценила идею о выплатах ветеранам ВОВ к Новому году

Сумма в 10 тысяч рублей была бы хорошим подарком ветеранам ВОВ к новогодним праздникам. Такое мнение выразила блокадница Елена Тихомирова, сообщает Nation News.

Сумма в 10 тысяч рублей была бы хорошим подарком ветеранам ВОВ к новогодним праздникам. Такое мнение выразила блокадница Елена Тихомирова, сообщает Nation News.

Выплаты ветеранам Великой Отечественной Войны в размере 10 тысяч рублей станут достойным подарком к Новому году, заявила председатель Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность выплатить ветеранам ВОВ единовременно по 10 тыс. рублей на покупки к новогоднему столу. Он отметил важность поддержки пожилых людей на фоне пандемии.

"Конечно, если примут решение о такой выплате, ветеранам будет очень приятно", — сказала блокадница.

Тихомирова выразила уверенность, что данной суммы точно хватило бы для того, чтобы организовать праздничный стол.