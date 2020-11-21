Гаспарян объяснил отказ Украины голосовать за резолюцию РФ в ГА ООН

Власти Украины всегда будут вступать против российских инициатив по борьбе с героизацией нацизма потому, что в этой стране бывшие нацисты являются национальными героями.

Власти Украины всегда будут вступать против российских инициатив по борьбе с героизацией нацизма потому, что в этой стране бывшие нацисты являются национальными героями.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «НьюИнформ» высказал российский политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя отказ Украины и Соединенных Штатов Америки поддержать предложенную Россией в Генассамблее ООН резолюцию.

Ранее на уходящей неделе на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН был принят российский проект резолюции «о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующими эскалации современных форм расизма, ксенофобии, расовой дискриминации и связанной с ними нетерпимости».

«Авторы текста резолюции выражают "глубокую обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма"», — приводит издание выдержку из документа.

За принятие данной резолюции проголосовали 122 страны, 53 страны воздержались, а против проголосовали лишь два государства – США и Украина.

Комментируя итоги голосования за российский проект резолюции ГА ООН, Армен Гаспарян отметил, что позиция США и Украины, учитывая сложившуюся в этих странах в последние годы обстановку, совсем не удивляет.

«Все это, к сожалению, мы наблюдаем на протяжении многих лет, то же самое будет и через год, и два, и пять. Потому что в одной стране это — национальные герои, я имею в виду Украину. А Соединенные Штаты очень многим из бывших нацистов давали прибежище и тщательнейшим образом оберегали их от возможных гонений», — напомнил политолог.

Также Гаспарян добавил, что ранее против подобных инициатив России выступали еще и прибалтийские страны, но на этот раз они, видимо, не голосовали.

При этом эксперт высказал мнение, что несмотря на присутствие на Украине идеологии радикального украинского национализма, Киев сам по себе не является ни коричневым, ни «жевто-блактиным», ни красным.

«Любая власть насаждает свою идеологию, в украинском обществе есть идеология украинского национализма, но это не "коричневость" в том виде, в каком все привыкли понимать это слово», — подчеркнул Армен Гаспарян в заключение.

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул в своем выступлении, что предложенный Москвой проект резолюции вскрывает проблемы, с которыми государствам приходится сталкиваться «не просто регулярно, а постоянно».

При этом постпред США, объясняя в своем выступлении отказ поддержать резолюцию, заявил, что американская сторона высоко оценивает героизм, жертвы и вклад стран-союзниц, одержавших в 1945 году победу над нацистской Германией. Однако, добавил американский дипломат, российский проект резолюции в США считают попыткой «легитимизировать дезинформацию со стороны России, очерняющей соседние государства под циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма». Также он отметил, что США поддерживают конституционное право на свободу слова и собраний.

Украинский постпред в ООН со своей стороны обвинил авторов российского проекта резолюции во «вмешательстве во внутренние дела других государств» и «манипулировании историей».