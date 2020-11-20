Украинские власти намерены вернуть Донбасс только вместе с Крымом

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко объявил, что реинтеграция Донбасса возможно только вместе с Крымом.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко объявил, что реинтеграция Донбасса возможно только вместе с Крымом.

Киев намерен "вернуть Донбасс в состав Украины только вместе с Крымом". Об этом заявил украинский политик Игорь Яременко во время презентации доклада "Новая политика деоккупации: указатели и предостережения".

"Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего министерства.Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс", — сообщил Игорь Яременко.

В заключение он добавил, что "объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий"