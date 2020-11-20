Задолженность Россвязи выросла в 9 раз за счет авансирования госзакупок

Аудиторы выявили нарушения в деятельности Роспечати при проведении госзакупок, а также увеличившуюся задолженность Россвязи на фоне тех же нарушений, сообщает ФАН.

Аудиторы выявили нарушения в деятельности Роспечати при проведении госзакупок, а также увеличившуюся задолженность Россвязи на фоне тех же нарушений, сообщает ФАН.

Роспечать не соблюдала правила проведения госзакупок, а дебиторская задолженность Россвязи выросла в 9 раз за прошлый год. В Счетной палате отметили, что Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям за 2019 год заключило девять контрактов по организации книжных фестивалей, сумма которых превысила 133 миллионов рублей, без проведения торгов.

Таким образом, объем задолженности Россвязи составил 13,5 миллиарда рублей. Причиной роста долгов послужило существенное увеличение авансирования в процессе госзакупок.

Ранее стало известно о ликвидации Роспечати и Россвязи в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Кроме того, источник ФАН сообщил о намерении Правительства РФ упразднить около десятка других государственных ведомств в будущем.