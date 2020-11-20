Украинские власти готовы ввести локдаун из-за коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции на Украине вынуждает Киев ввести жесткие ограничительные меры.

Распространение коронавирусной инфекции на Украине вынуждает Киев ввести жесткие ограничительные меры.

Кабмин Украины собирается ввести локдаун в стране по причине распространения коронавирусной инфекции. Уже известны примерные даты введения ограничительных мер.

Эксперты отмечают, что новый локдаун на Украине может иметь губительные последствия для бизнеса.

"В правительстве Украины понимают катастрофические последствия карантина для малого и среднего бизнеса", — заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Ранее мэр Львова открыто высказался, что последствия для предпринимателей при новых ограничительных мерах будут катастрофическими.