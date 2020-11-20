ООН предупредила Судан о нехватке гумпомощи для беженцев из Эфиопии

Власти Судана просят международные организации ускорить доставку гуманитарной помощи беженцам из эфиопского штата Тыграй.

Власти Судана просят международные организации ускорить доставку гуманитарной помощи беженцам из эфиопского штата Тыграй.

Вопрос предоставления помощи гражданам Эфиопии обсуждался на совместном заседании генерального секретаря правительства штата Кассала и представителей Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы и Фонда ООН в области народонаселения.

На сегодняшний день в Судане насчитывается до 36 тысяч беженцев из штата Тыграй, которые создают дополнительную нагрузку для страны. Речь идет о жителях эфиопского штата, которые были вынуждены покинуть свои дома в ходе боестолкновений между правительственными войсками и силами "Народного фронта освобождения Тыграя", передает ФАН.

В начале осени представители ООН заявляли, что организация почти исчерпала ресурсы для оказания помощи республике, а поток беженцев из Эфиопии лишь усложнит и без того непростую ситуацию в стране.

По прогнозам международных организаций, в течение полугода число переселенцев может достигнуть 200 тысяч человек.