«Корреспондент»: Без денег МВФ Украину ждут реальные экономические проблемы

Транша, который Международный валютный фонд обещал Украине, и который очень нужен Киеву, все нет, а 2020 год уже близится к концу. Если деньги так и не поступят, страну ждут очень большие проблемы.

Транша, который Международный валютный фонд обещал Украине, и который очень нужен Киеву, все нет, а 2020 год уже близится к концу. Если деньги так и не поступят, страну ждут очень большие проблемы.

Об этом пишет украинское издание «Корреспондент», приводя мнение нардепа Ярослава Железняка.

«Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш фонда — это не просто деньги, это еще и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если этого сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это будет очень большой проблемой для Украины», — уверен депутат.

По его словам, возникнет реальная угроза того, что нынешнее правительство на Украине снесут, будет секвестр – радикальное сокращение расходов – и тому подобные последствия. Кроме того, Украину ждут серьезные политические пертурбации, а если она не сможет сделать платежи по госдолгу, то и технический дефолт.

В то же время украинский экономист Алексей Кущ, считает, что неполучение Украиной очередного транша МВФ, если его рассматривать просто как сумму в 700 миллионов долларов, не так уж и критично.

«Золотовалютные резервы Нацбанка составляют 27 миллиардов, а те же 700 миллионов долларов можно перекрыть через выпуск ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа)», — объясняет экономист.

Таким образом, по его словам, дело не в деньгах, а в том, что собой символизирует очередной кредит МВФ. А он является сигналом для других инвесторов и кредиторов Украины.

Например, сотрудничество Киева с МВФ является ключевым фактором для получения им кредита в размере 1,2 миллиарда евро от Евросоюза, а также кредитов от ЕБРР и Мирового банка.

«Для наших политиков получение кредита превращается в некое ритуальные действо. Они хотят оставаться рукопожатными на Западе и иметь доступ к внешним рынкам капитала, чего без сотрудничества с МВФ может и не быть», — подчеркнул Кущ.

Напомним, изначально планировалось, что Украина в течение 2020 года получит от МВФ два транша по 700 миллионов долларов каждый.

Но в Международном валютном фонде дали понять, что их беспокоит сложившаяся на Украине ситуация с антикоррупционными органами. Особое беспокойство в МВФ вызвала недавняя атака Конституционного суда Украины на электронное декларирование чиновников и на независимость Нацбанка после того, как там сменилось руководство.