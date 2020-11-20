Директор РВИО Мягков заявил, что страны Запада забыли уроки Нюрнберга

Западные страны забыли уроки Нюрнбергского процесса, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Западные страны забыли уроки Нюрнбергского процесса, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Необходимо помнить, а не превращать в фарс наследие Нюрнберга, как это делают США, подчеркнул Мягков. Однако страны Запада забывают уроки Нюрнбергского трибунала в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны, добавил он. Об этом сообщает РИА Новости.

Историк считает, что Соединенные Штаты выступают "мировым жандармом" и наплевательски относятся к принципам Нюрнберга. К проявлению такого отношения Мягков отнес резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, которая приписывает СССР и Третьему рейху равноценную ответственность в начале Второй мировой войны.