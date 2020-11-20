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20:23   20 Ноября 2020
Политика

Директор РВИО Мягков заявил, что страны Запада забыли уроки Нюрнберга

Директор РВИО Мягков заявил, что страны Запада забыли уроки Нюрнберга

Западные страны забыли уроки Нюрнбергского процесса, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Необходимо помнить, а не превращать в фарс наследие Нюрнберга, как это делают США, подчеркнул Мягков. Однако страны Запада забывают уроки Нюрнбергского трибунала в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны, добавил он. Об этом сообщает РИА Новости.

Историк считает, что Соединенные Штаты выступают "мировым жандармом" и наплевательски относятся к принципам Нюрнберга. К проявлению такого отношения Мягков отнес резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, которая приписывает СССР и Третьему рейху равноценную ответственность в начале Второй мировой войны.

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#запад #мягков #Нюрнберг

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