Телеведущий Колтовой разбился на самодельном самолете

Самолет Piper Sport, на котором разбился российский телеведущий Александр Колтовой и супруга финансиста Наталья Климова, не был заводской сборки, сообщил источник ФАН.

Самолет Piper Sport, на котором разбился российский телеведущий Александр Колтовой и супруга финансиста Наталья Климова, не был заводской сборки, сообщил источник ФАН.

Следователи Московского межрегионального следственного управления по транспорту в ходе расследования причин крушения сделали запрос для получения документов на воздушное судно. Так, согласно свидетельству, самолет изготовлен самостоятельно из комплектующих данного типа самолета.

Свидетельство о регистрации Piper Sport выдали в феврале 2020 года, пишет ФАН. Права на владение самолетом получил знакомый Колтового Аркадий Грачев.

Кроме того, несмотря на то, что судно на протяжении девяти лет попадало в реестр Росавиации, налет был катастрофически мал - чуть больше четырехсот часов. В итоге до Колтового, выходит, на самолете практически никто не летал.