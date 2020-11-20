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20:17   20 Ноября 2020
Происшествия

Телеведущий Колтовой разбился на самодельном самолете

Телеведущий Колтовой разбился на самодельном самолете

Самолет Piper Sport, на котором разбился российский телеведущий Александр Колтовой и супруга финансиста Наталья Климова, не был заводской сборки, сообщил источник ФАН. 

Следователи Московского межрегионального следственного управления по транспорту в ходе расследования причин крушения сделали запрос для получения документов на воздушное судно. Так, согласно свидетельству, самолет изготовлен самостоятельно из комплектующих данного типа самолета.

Свидетельство о регистрации Piper Sport выдали в феврале 2020 года, пишет ФАН. Права на владение самолетом получил знакомый Колтового Аркадий Грачев.

Кроме того, несмотря на то, что судно на протяжении девяти лет попадало в реестр Росавиации, налет был катастрофически мал - чуть больше четырехсот часов. В итоге до Колтового, выходит, на самолете практически никто не летал.

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#документы #самолет #Колтовой

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