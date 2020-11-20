Путин обеспокоен тревожными тенденциями в экономике из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин указал на тревожные тенденции в экономической и социальной среде из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Президент России Владимир Путин указал на тревожные тенденции в экономической и социальной среде из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Распространение COVID-19 негативно повлияло на экономическую ситуацию в мире. Пандемия привела к временной остановке ведущих отраслей промышленности, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе онлайн-саммита стран АТЭС.

По мнению главы государства, убытки предприятий могут привести к тому, что десятки миллионов человек станут бедными. Поэтому президент выразил готовность России присоединиться к сотрудничеству с партнерами для нормализации обстановки. Государства должны принять все усилия, чтобы как можно скорее улучшить показатели мировой экономики, добавил Путин.