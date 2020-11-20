Военный эксперт рассказал, как лазер МиГ-35 выведет из строя БПЛА врага

Вражеские беспилотники, которые приблизятся к российскому многофункциональному истребителю МиГ-35, благодаря новой лазерной установке будут не просто на временно ослеплены, а превратятся в «куски летающего металла».

Вражеские беспилотники, которые приблизятся к российскому многофункциональному истребителю МиГ-35, благодаря новой лазерной установке будут не просто на временно ослеплены, а превратятся в «куски летающего металла».

Об этом изданию Baltnews рассказал военный аналитик Валерий Смирнов, который прокомментировал сообщение американской газеты Мilitary Watch Magazine о расширении возможностей МиГ-35 путем оснащения истребителя лазерным оружием.

При этом американские журналисты отметили, что МиГ-35 и без лазерного оружия являлся самым совершенным истребителем из всех боевых самолетов, стоящих на вооружении России.

По словам Валерия Смирнова, это заявление американцев не совсем соответствует истине.

«Я бы сказал, что он "один из самых совершенных истребителей" в кавычках. Это немного некорректное высказывание, потому что есть семейство истребителей "Сухого" – это Су-30, Су-35. Можно сказать, что он один из самых совершенных в своей категории», — отметил аналитик.

Также он напомнил, что пока сообщениям о возможной установке на МиГ-35 лазерного вооружения можно доверять «процентов на 80», потому что эта информация официально еще не подтверждена.

К тому же лазерная установка, о которой идет речь, это не вооружение в прямом смысле слова, а скорее дополнительное бортовое оборудование, которое не будет сжигать все на пути самолета, как в фантастических фильмах, добавил эксперт.

«Дело в том, что лазерные системы на самолете стоят, чтобы "ослепить" оптические электронные системы самолета противника, ракеты, которые работают на оптической системе наведения. Поэтому лазерные системы на самолете Миг-35 призваны ослеплять противника по каналам систем наведения вооружения», — объяснил Смирнов.

В случае, если лазерная установка, действительно будет установлена на борту МиГ-35, самолет, безусловно станет лучше, считает аналитик. Потому, что в этом случае он сможет, не используя традиционное вооружение, работать против беспилотных самолетов противника. То есть истребитель, сможет не сбивать беспилотник ракетой, а «гасить» его системы управления и ориентации или канал наведения.

Все беспилотники, объяснил Смирнов в заключение, ориентируются либо по земле, либо по спутниковым системам. Это значит, что на них установлены какие-то оптические системы, и установленная на МиГ-35 лазерная установка сможет эти системы выводить из строя, превращая таким образом беспилотные аппараты в куски летающего металла.