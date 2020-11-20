Пашаев рассказал об уголовных делах против своих лжесвидетелей

Против троих лжесвидетелей, проходивших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, возбудили уголовное дело. Эльман Пашаев оценил ситуацию.

Против троих лжесвидетелей, проходивших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, возбудили уголовное дело. Эльман Пашаев оценил ситуацию.

Бывший адвокат российского артиста в беседе с телеканалом "360" пояснил, что речь идет не о трех свидетелях, а о двух. Накануне судебных заседаний, отметил Пашаев, их предупреждали об ответственности за дачу заведомо ложной информации. Однако "свидетели" при встречи с ним даже "показывали детали, где что было".

С момента выступления в суде адвокат не общался ни с одним из обвиняемых. Связь с ними он не поддерживает.

При этом Пашаев уверен, что следствие разберется в этом деле. Ситуация может быть и не такой критичной для свидетелей, если они не лгут, поскольку они могут предоставить телефоны и показать свое местоположение в момент ДТП.