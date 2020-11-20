Трубопровод по дну Азовского моря может заменить Северо-Крымский канал

Альтернативой поставкам пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрыла еще в 2014 году, может стать водоснабжение полуострова при помощи трубопровода, проложенного из Краснодарского края по дну Азовского моря.

Альтернативой поставкам пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрыла еще в 2014 году, может стать водоснабжение полуострова при помощи трубопровода, проложенного из Краснодарского края по дну Азовского моря.

Об этом в интервью информационному агентству «КрымИнформ» рассказал член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при ГД Роман Зыков.

«Одним из вариантов решения проблемы вододефицита может стать переброска воды с реки Кубань Краснодарского края. Назовем этот проект, условно, «Восточный канал». Он нестандартный, требует изучения и детальной проработки, в том числе, научного и инженерного сообщества, — заявил эксперт. — Пока это только предложение, заключения, в том числе по финансовой части реализации проекта, не проводилось».

Проект переброски воды из реки Кубань в Крым через трубопровод, проложенный по дну Азовского моря, может стать альтернативой Северо-Крымскому каналу.

Однако, одним из важных вопросов на данный момент изношенность крымских водопроводных сетей. Сейчас, по оценкам экспертов, потери воды при транспортировке составляют порядка 60%, напомнил Зыков.

«Вода просто уходит в землю. Это непозволительная роскошь. Нужна масштабная реконструкция сетей. Здесь на помощь нужно задействовать опыт Санкт-Петербурга», — заявил эксперт.

Крыму, по его словам, нужно принять аналогичный региональный технический регламент, который будет регламентировать все работы в ходе реализации проектов по водоснабжению полуострова, чтобы исключить возможность использования некачественных труб и оборудования.

В Крыму сложилась достаточно острая ситуация с нехваткой пресной воды и необходимо просчитать все возможные варианты решения этой проблемы, даже достаточно фантастические.

«Проблемы с водой в Крыму большие. Помимо уже предпринятых шагов, нужны новые, самые смелые и, на первый взгляд, рискованные решения», – уверен Зыков.

По его словам, можно использовать, например, такой перспективный способ решения проблемы с водой, как использование методики искусственного увеличения осадков – вызова дождей. Это позволило бы обеспечить естественную наполняемость природных водохранилищ. Но у этого метода есть недостаток – он все же слишком сильно зависит от природных условий.

Также перспективным вариантом решения проблемы является опреснение морской воды, но в промышленных масштабах обеспечить Крым пресной водой этим способом не получится.