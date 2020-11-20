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19:33   20 Ноября 2020
Общество

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" остановился в Севастополе

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" остановился в Севастополе

Всего несколько дней назад в Севастополь прибыл единственный в мире передвижной музей "Поезд Победы", посвященный истории Великой Отечественной войны.

Передвижная инсталляция предлагает посетителю познакомиться с разными эпизодами отечественной истории. Она позволяет полностью погрузиться в атмосферу того времени. Экспозиции сопровождаются рассказом аудиогида, который создан в виде собирательного образа машинистки поезда Лидии. В музее побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

"Поезд победы" включает 12 инсталляций, которые посвящены разным периодам войны. На данный момент выставку могут посетить только некоторые студенты и школьники. Над созданием проекта работали специалисты творческой мастерской "Невский баталист" и медиагруппы "Красный квадрат".

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#война #севастополь #музей #поезд победы

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