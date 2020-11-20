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19:35   20 Ноября 2020
Весь мир

В Sohu рассказали, как России удалось проучить США в сфере авиации

В Sohu рассказали, как России удалось проучить США в сфере авиации

Прекращение Японией поставок важнейших авиационных компонентов в Россию ударил по экономике США. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились из-за украинского кризиса 2014 года. Тогда США ввели против России санкции, которые ограничили ввоз в страну различного оборудования.

В Sohu рассказали, как России удалось проучить США в сфере авиации

К такому же решению американские власти склонили и Японию. Последняя прервала поставки российским авиапроизводителям углеродного волокна. Это поставило под угрозу реализацию некоторых проектов в сфере гражданской авиации, отмечают в издании.

«Широкомасштабное внедрение передового иностранного оборудования и материалов позволяет упростить разработку гражданских авиалайнеров, но также таит в себе большие риски. Ограничение в доступе к некоторым компонентам может поставить крест на проекте», — пишут в Sohu.

Решение Японии отразилось на проекте российского среднемагистрального самолета МС-21, «усложнив жизнь» его разработчикам. По словам авторов издания, реализация проекта станет шагом вперед в развитии отечественного гражданского авиастроения.

Аналитики добавили, что его летно-технические характеристики выше, чем у широко применяемых Airbus A320 и Boeing 737. Дело в том, что в его конструкции используется большое число композитных материалов, за счет которых удалось снизить вес воздушного судна, а также расход топлива.

«Россия в итоге сделала ставку на собственные разработки, продолжив работу над MC-21», — отметили в Sohu.

Китайские эксперты также обратили внимание на недавний технологический прорыв российских специалистов в области углеродного волокна. В частности, композитные материалы прошли сертификационные испытания и будут задействованы в серийном производстве.

Несмотря на отказ японцев поставлять углеродное волокно, россияне тем временем, по сути, открыли путь к массовому выпуску новых пассажирских самолетов.

Аналитики подчеркнули, что в итоге Россия преподала урок США, обойдя наложенные запреты.

«У российского авиастроения стоит поучиться, как обходить запреты. Россияне преподали американцам хороший урок», — резюмировали аналитики.

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