В Sohu рассказали, как России удалось проучить США в сфере авиации

Несмотря на санкции, российские специалисты открыли путь к массовому выпуску новых пассажирских самолетов MC-21.

Прекращение Японией поставок важнейших авиационных компонентов в Россию ударил по экономике США. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились из-за украинского кризиса 2014 года. Тогда США ввели против России санкции, которые ограничили ввоз в страну различного оборудования.

К такому же решению американские власти склонили и Японию. Последняя прервала поставки российским авиапроизводителям углеродного волокна. Это поставило под угрозу реализацию некоторых проектов в сфере гражданской авиации, отмечают в издании.

«Широкомасштабное внедрение передового иностранного оборудования и материалов позволяет упростить разработку гражданских авиалайнеров, но также таит в себе большие риски. Ограничение в доступе к некоторым компонентам может поставить крест на проекте», — пишут в Sohu.

Решение Японии отразилось на проекте российского среднемагистрального самолета МС-21, «усложнив жизнь» его разработчикам. По словам авторов издания, реализация проекта станет шагом вперед в развитии отечественного гражданского авиастроения.

✈️???????? В России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. 6 ноября самолет был переведен в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода.#авиация #самолетостроение #Россия pic.twitter.com/4YiBmlBxMZ — Russia in Estonia (@RusEmbEst) November 12, 2020

Аналитики добавили, что его летно-технические характеристики выше, чем у широко применяемых Airbus A320 и Boeing 737. Дело в том, что в его конструкции используется большое число композитных материалов, за счет которых удалось снизить вес воздушного судна, а также расход топлива.

«Россия в итоге сделала ставку на собственные разработки, продолжив работу над MC-21», — отметили в Sohu.

Китайские эксперты также обратили внимание на недавний технологический прорыв российских специалистов в области углеродного волокна. В частности, композитные материалы прошли сертификационные испытания и будут задействованы в серийном производстве.

Несмотря на отказ японцев поставлять углеродное волокно, россияне тем временем, по сути, открыли путь к массовому выпуску новых пассажирских самолетов.

Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21 откладывается до конца 2020 года. Из-за санкций в Россию перестали поставлять композитные материалы, из которых изготавливаются крылья самолетаhttps://t.co/YPHo6UuKCC — РБК (@ru_rbc) February 18, 2019

Аналитики подчеркнули, что в итоге Россия преподала урок США, обойдя наложенные запреты.