"Острый вопрос": 72% российских подростков подвергаются травле в Сети

Обучение детей в дистанционном формате в период пандемии коронавируса вскрыло проблему кибербуллинга в американских соцсетях.

Обучение детей в дистанционном формате в период пандемии коронавируса вскрыло проблему кибербуллинга в американских соцсетях.

С травлей в интернете столкнулись больше половины российских подростков. Об этом рассказала глава Союза женщин России Екатерина Лахова.

По ее словам, наиболее часто кибербуллингу подвергаются в таких соцсетях, как Instagram, WhatsApp, Facebook и Twitter. Угрозу также представляет китайская платформа TikTok. Член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 29% российских подростков не воспринимают травлю в интернете как что-то ненормальное.

Почти 72% юных россиян подвергаются травле в Сети, а в период пандемии эта цифра особенно выросла. Мизулина подчеркнула, что злоумышленники пользуются "мнимой анонимностью" на просторах всемирной паутины и чувствуют полную безнаказанность.

"Сейчас, когда половина находится на дистанционном обучении, особенно если родителей нет дома, то не удивительно, что большинство проводят время в интернете и подвергаются травле", — сказала Лахова в интервью "Слово и Дело".

Эксперт добавила, что существует федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", однако американские соцсети уже не раз нарушали российское законодательство. Лахова отметила, что на иностранных ресурсах модерация контента осуществляется менее ответственно и внимательно, чем в российских соцсетях.

Психолог рассказал, что делать, если информацию о частной жизни подростка "слили" в Сеть. Родителям необходимо поддержать своего ребенка и объяснить, что ничего страшного не случилось, передает телеканал "360".