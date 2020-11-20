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19:23   20 Ноября 2020
Происшествия

Вооруженный мужчина освободил шесть заложников в Тбилиси

Вооруженный мужчина освободил шесть заложников в Тбилиси

Вооруженный мужчина освободил часть заложников в Тбилиси благодаря переговорам.

На свободу поэтапно выпустили шесть из девяти человек, передают местные СМИ.

Ранее стало известно о захвате заложников в здании микрофинансового учреждения. Об этом сообщало МВД Грузии. Вооруженный мужчина снял видеообращение, где требовал снизить процентные ставки, уменьшить стоимость медикаментов и запретить азартные игры.

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#заложники #грузия #тбилиси

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