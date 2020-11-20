"Небелые хотят, чтобы их стало больше": CatBoyKami объяснил природу терактов в Европе

Теракты во Франции были "ожидаемой трагедией", заявил известный австралийский блогер CatBoyKami в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

Теракты во Франции были "ожидаемой трагедией", заявил известный австралийский блогер CatBoyKami в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

По словам блогера, организаторы терактов хотят приумножить свою численность, и им плевать на европейцев, если они не одни из них. Кроме того, теракты можно объяснить "элементарными биологическими принципами".

"Когда два совершенно разных организма встречаются, каждый из них стремится уничтожить другого, либо с помощью насилия, либо с помощью вытеснения", — подчеркнул собеседник ФАН.

Такая реакция, уверен стример, характера для любого биологического организма. И это явление мы наблюдаем и сегодня, подытожил CatBoyKami.

В середине октября в пригороде Парижа 18-летний Абдуллах А. напал с ножом на учителя истории и географии. Молодой человек убил и обезглавил преподавателя. На уроке мужчина показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда из скандального журнала Charlie Hebdo. Череда терактов произошла также в Ницце и Вене.