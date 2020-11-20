Москва и Анкара договорились о месте работы совместного центра в НКР

Министерство обороны Российской Федерации завершает согласование с Турцией параметров и места работы совместного мониторингового центра. Об этом заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Министерство обороны Российской Федерации завершает согласование с Турцией параметров и места работы совместного мониторингового центра. Об этом заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Главы оборонных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Министр обороны Российской Федерации добавил, что договоренности, достигнутые лидерами Азербайджана, Армении и России, а также введение миротворческого контингента РФ на территорию Нагорного Карабаха позволили прекратить боевые действия и создать условия для установления мира в регионе.