Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:00   20 Ноября 2020
Армия

Москва и Анкара договорились о месте работы совместного центра в НКР

Москва и Анкара договорились о месте работы совместного центра в НКР

Министерство обороны Российской Федерации завершает согласование с Турцией параметров и места работы совместного мониторингового центра. Об этом заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Главы оборонных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Министр обороны Российской Федерации добавил, что договоренности, достигнутые лидерами Азербайджана, Армении и России, а также введение миротворческого контингента РФ на территорию Нагорного Карабаха позволили прекратить боевые действия и создать условия для установления мира в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #турция #шойгу #карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров