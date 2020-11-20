Триполи готовит провокационную конференцию с Шугалелеем

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич напомнил, что ПНС Ливии готовит провокацию против российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич напомнил, что ПНС Ливии готовит провокацию против российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Малькевич отметил, что триполитанские "власти" планируют провести телевизионную пресс-конференцию в воскресенье, 22 ноября, участие в которой должны принять социологи. По задумке руководителей Правительства национального согласия, россияне должны признаться "в незаконной деятельности на территории Ливии", пишет ФАН.

"С ними работают врачи и специалисты по пиару, и задача их — подготовить ребят после побоев и пыток, которым они подвергались последние полтора года, к пресс-конференции или к некому постановочному видеообращению", — сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей.

Ранее Малькевич направил открытое письмо премьер-министру ПНС Файезу Сарраджу и главе "МВД" Ливии Фатхи Башаге с требованием назвать дату возвращения ученых на родину. Сотрудники ФЗНЦ незаконно удерживаются в неофициальной тюрьме "Митига" уже полтора года без предъявления обвинений.